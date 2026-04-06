ROMA (ITALPRESS) – Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha fissato la data delle prossime elezioni legislative per il 2 luglio, secondo un decreto presidenziale pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Il testo prevede la convocazione del corpo elettorale per eleggere i membri dell’Assemblea popolare nazionale, prima camera del Parlamento.

È inoltre prevista una revisione straordinaria delle liste elettorali, con un processo che inizierà il 12 aprile e proseguirà fino al 26 dello stesso mese. Questa consultazione si svolgerà nel quadro di un nuovo assetto giuridico elettorale, recentemente adottato dal Parlamento, che comprende sia l’Assemblea popolare nazionale sia il Consiglio della nazione. Il nuovo dispositivo introduce modifiche relative all’organizzazione e alla supervisione delle elezioni.

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