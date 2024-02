ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha appreso da alcuni quotidiani e testate on-line forte preoccupazione circa presunti tagli alle sedi operative dell’Adm, con il conseguente depotenziamento del presidio sul territorio.

E’ stato, inoltre, paventato un possibile trasferimento d’autorità di personale impiegato nell’Amministrazione da una provincia di servizio a un’altra. “Le suddette notizie di stampa sono fuorvianti, non si fondano su dati oggettivi nè sui modelli in fase di studio”, sottolinea in una nota il direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse. Per l’Agenzia, quindi, tali informazioni sono destituite di ogni fondamento in quanto il processo di riorganizzazione territoriale posto in essere dall’Agenzia nell’ultimo anno, dopo l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, non prevede alcun taglio nè “scomparsa” di sedi o riallocazione coattiva di personale, se non nell’ambito dello stesso Comune di attuale servizio.

“Il modello organizzativo in fase di studio dall’Agenzia, anche grazie alla nuova istituzione di posizioni organizzative ad elevata responsabilità previste dalla legge, che possono assicurare un ulteriore sviluppo di carriera per il personale oggi impiegato, garantisce, a parità di condizioni logistiche non esistendo in atto alcun taglio, un aumento della qualità dell’attività di controllo dell’Agenzia”, conclude Alesse.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Adm –

