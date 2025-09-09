Alcaraz non si pone limiti: “Ancora non si è visto il miglior Carlos”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il trionfo agli Us Open e il ritorno in vetta alla classifica mondiale, ai danni di Jannik Sinner, sceso al secondo gradino del ranking Atp, Carlos Alcaraz non si pone limiti. “La perfezione la puoi sfiorare ma non esiste. Posso sempre migliorare, magari arriverà un giocatore che mi supererà, o lo farà lo stesso Sinner. E’ questo che mi motiva. Il miglior Carlos non si è ancora visto“, ha detto il campione spagnolo.

“Ho espresso un livello di tennis molto alto dall’inizio alla fine degli Us Open, giocando con grande costanza in tutte le partite: è proprio quello che stavamo cercando. Sono state due settimane spettacolari, tennisticamente parlando” ha aggiunto Alcaraz. “Cerchiamo di fare il meglio possibile ogni giorno. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo, allenandoci e migliorando ogni giorno. E’ proprio questo che mi mantiene motivato”, ha chiarito poi l’iberico.

“Sto maturando ma conservo lo stesso entusiasmo di prima. Sto cercando di gestire tutto questo nel miglior modo possibile, perché non è facile, ma quando le cose vanno bene fuori dal campo, poi spesso vanno bene anche dentro. Una cosa è legata all’altra. È questo l’aspetto in cui sono migliorato di più. Fuori dal campo sono cresciuto molto e mi sono reso conto di quanto sia importante curare ogni dettaglio per stare al meglio. Credo che sia stato questo il mio più grande progresso”, ha continuato il numero uno del mondo.

“Sinner prevedibile in finale a New York? Non direi che lo è stato. Io guardo e studio molte sue partite. Mi piace molto come gioca, quello che fa è incredibile. Semplicemente ci conosciamo sempre meglio, perché ci siamo già affrontati molte volte. Conosco le sue qualità e cerco di adattarmi per affrontarlo al meglio. Devo sempre cercare di essere un passo avanti, prepararmi meglio e continuare a migliorare in molti aspetti. È questo il bello di questa rivalità e delle nostre partite: ci portiamo così al limite che siamo costretti a migliorare ogni giorno, in ogni torneo”, ha concluso Alcaraz.

