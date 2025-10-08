Al via la presidenza italiana della I Commissione delle Nazioni Unite

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito dei lavori dell’ottantesima Assemblea Generale, il Rappresentante permanente italiano delle Nazioni Unite a New York, Ambasciatore Maurizio Massari, ha presieduto il primo dibattito generale della I Commissione delle Nazioni Unite, che si occupa delle questioni legate al disarmo, alla regolamentazione degli armamenti e alla sicurezza internazionale. “Presiedere la I Commissione è un grande onore ed un riconoscimento del ruolo profilato dell’Italia nell’agenda multilaterale ed onusiana”, ha dichiarato Massari, eletto presidente per acclamazione lo scorso giugno, aggiungendo che la presidenza italiana si impegnerà attivamente per favorire un dialogo costruttivo, efficace e pragmatico tra Stati membri volto a promuovere l’agenda del disarmo e della non proliferazione. “In un contesto internazionale caratterizzato da accentuate tensioni e conflitti, è opportuno che tutti si adoperino per costruire un’architettura di sicurezza globale ancora più solida, che tenga in conto le sfide del futuro”, ha aggiunto l’Ambasciatore. I lavori della Commissione riguarderanno, oltre alle questioni tradizionali legate al disarmo, anche la limitazione all’uso delle armi biologiche e chimiche, di quelle convenzionali, la gestione dei rischi e dei potenziali benefici alla sicurezza internazionale derivanti dall’intelligenza artificiale.

Sono intervenute nella sessione inaugurale della I Commissione la nuova Presidente dell’Assemblea Generale, Annaelena Baerbock e la Sottosegretaria generale e Alta Rappresentante per gli Affari del Disarmo Izumi Nakamitsu, le quali hanno manifestato sostegno agli obiettivi della presidenza italiana.

