BARI (ITALPRESS) – E’ stata presentata questa mattina a Bari la diciannovesima edizione del Salone Nautico di Puglia, uno degli appuntamenti fieristici di settore tra i più importanti d’Italia, che si terrà dall’11 al 15 ottobre 2023 negli spazi del Porto Turistico di Marina di Brindisi. Per un totale di 20mila metri quadrati, tra terra e acqua, l’area espositiva accoglierà circa 250 imbarcazioni e 90 cantieri e i visitatori avranno l’opportunità di testare le più recenti novità del settore nautico.

Di grande rilevanza la stretta collaborazione con il Gruppo Ferretti Yachts che parteciperà al Salone attraverso il proprio dealer, Italian Yacht Store, Brand partner dell’edizione 2023. Tra i modelli in esposizione, imbarcazioni Ferretti Yachts, Pershing, Itama e Custom Line.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento erano presenti gli assessori allo Sviluppo economico e al Turismo della Regione Puglia Alessandro Delli Noci e Gianfranco Lopane, il direttore di Pugliapromozione Luca Scandale, il presidente dello Snim Giuseppe Meo e il presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese.

“Il comparto nautico – afferma Delli Noci – sta riuscendo ad attivare anche meccanismi di collaborazione e dialogo internazionale, un qualcosa su cui stiamo spingendo molto sia per il distretto della nautica, con cui abbiamo costruito anche condizioni nuove di dialogo internazionale partecipando a fiere all’estero. Ma siamo orgogliosi che ci sia una fiera territoriale importante che copre l’intero comparto e ci permette di specializzare alcuni settori. Penso per esempio all’arredo interno delle imbarcazioni. Soprattutto, questo è il punto per fare una valutazione sulla valorizzazione turistica, sulla formazione, sull’industria della motoristica. Per noi è un appuntamento importante, che è competitiva per il nostro territorio. Dovremo lavorare sul tema internazionale e anche su quello nazionale”.

“La nautica – aggiunge Lopane – per noi sta diventando sempre più centrale all’interno delle politiche che si mettono in campo per valorizzare il prodotto mare. Quest’ultimo per la nostra regione non è più il modello di alcuni anni fa, ma si arricchisce molto, soprattutto dal comparto della nautica, dal crocierismo e dagli sport acquatici. In particolare, lo Snim ci permette di attrarre sempre più attenzione nazionale e internazionale da parte del mercato, sta diventando sempre più rilevante, al punto da spingerci a sostenerla come settore turismo. Siamo convinti che nel prossimo futuro avremo ancora più attenzione sul settore e potremo collaborare con le varie realtà del comparto della blue economy pugliese, che si sta affermando in maniera importante”.

“Pugliapromozione – spiega Scandale – sostiene lo Snim a Brindisi perchè, come hanno visto i cittadini pugliesi, c’è una grande crescita di questi yacht e queste barche anche importanti che amano il nostro mare. Questo diventa un vettore importantissimo per la nostra crescita turistica, anche destagionalizzata”.

“Quest’anno – racconta Meo – abbiamo numeri davvero importanti e adesioni di grande livello. Abbiamo superato del 50% l’esposizione dello scorso anno, abbiamo tante novità sugli eventi, novità nello sport e nella formazione, Confindustria nautica, Ferretti, Fincantieri, il gruppo Grimaldi. Ci sono davvero tante novità, con yacht di lusso fino ai 37 metri. Il comparto peraltro continua a crescere in Puglia come in tutta Italia. Noi quest’anno presenteremo il piano di sviluppo del consorzio nautico perchè vogliamo industrializzare le nostre aziende che stanno avendo performance importanti. Lo presenteremo ufficialmente al salone nautico con gli assessori e la presidenza e cercheremo di lavorare sulle nuove misure per dare sostegno a un comparto che può dare davvero grande gusto alla Puglia”.

“Stiamo vivendo – conclude Danese – un momento di gloria. La nautica pugliese ha ormai acquisito autorevolezza in tutto il mondo, soprattutto nel Mediterraneo. Abbiamo la presenza di yacht e superyacht durante l’estate lungo tutta la costa. Ma anche le nostre imprese del settore stanno godendo di un momento favorevole, sia per la partecipazione ai saloni nautici internazionali, una scia che navighiamo da anni, sia perchè il nostro know-how è ormai consolidato in tutto il mondo”.

– foto: xa2/Italpress

(ITALPRESS).