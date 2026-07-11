PALERMO (ITALPRESS) – Cinque campi da tennis, una piscina e un centro di riabilitazione sportiva: saranno questi i fiori all’occhiello dei lavori di riqualificazione del Country Time Club di Palermo, che hanno preso il via oggi in una cerimonia alla presenza tra gli altri del presidente della Regione Renato Schifani, del sindaco Roberto Lagalla, del presidente del Country Giorgio Cammarata e del direttore del Palermo Ladies Open Oliviero Palma.

I lavori dovrebbero durare diciotto mesi: l’obiettivo, una volta ultimati, è dare al circolo una dimensione internazionale e trasformare l’area in un polo sportivo tra i più all’avanguardia del sud Italia. Tutti gli interventi sono finanziati con risorse private: si partirà con i campi da tennis, rigorosamente in superficie hard, con tribune integrate e una conformazione ad anfiteatro; dopodiché si passerà alla piscina, che sarà coperta, riscaldata e lunga 25 metri; infine il centro di riabilitazione, con spazi dedicati alla preparazione sia atletica che mentale degli atleti e aree destinate a ospitare i team internazionali. La cerimonia di avvio dei lavori si è conclusa con la simbolica piantumazione di un albero di ulivo, simbolo non solo di pace ma anche di crescita e radicamento nel territorio.

“Lo sport è una struttura portante della formazione giovanile – sottolinea Schifani – A livello regionale ci abbiamo puntato: ricordo il bando Palestre, con fondi regionali destinati alle famiglie che vogliono mandare i propri figli in palestra e non hanno un reddito che glielo consente; è un bando che sta riscuotendo grandissimo successo e ci permette di sottrarre i minori alle tentazioni della strada e incentivare un’educazione sia morale che atletica. Oggi sono qui per testimoniare la mia vicinanza all’attività sportiva: è un elemento indispensabile per una crescita sana e per un’educazione sociale, soprattutto in una fase come questa in cui la nostra città sta vivendo momenti delicati a causa di una certa delinquenza nuova e violenta, su cui sicuramente ci saranno indagini molto ben realizzate. Credo sia importante riaffermare il principio di legalità: lo sport significa competere e competere significa riconoscersi in alcune regole. La Regione farà la sua parte tutte le volte in cui ce ne sarà bisogno: mi auguro si possa ipotizzare anche qui un ritorno ai tornei internazionali, se doveste decidere in tal senso saremo accanto al Country Time Club come saremo presenti in tutti gli appuntamenti che possano coinvolgere tennisti da ogni parte del mondo”.

Lagalla ribadisce la grande attenzione dell’amministrazione comunale “al tema dello sport, che concorre a un processo educativo globale delle giovani generazioni: la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale, l’abbiamo già sperimentata con l’apertura della nuova piscina nell’area della Conca d’Oro. Oggi si avviano i lavori al Country Time Club per la realizzazione di un centro tennistico pilota, che possa guardare anche all’allenamento dei grandi campioni del tennis internazionale: voglio richiamare all’attenzione dei presenti il lavoro che quest’amministrazione sta facendo nel recupero di impianti sportivi quali il Velodromo, il Diamante, il Palazzetto dello Sport, la Piscina comunale a cui aggiungo le trattative in corso per la valorizzazione e riqualificazione dello stadio comunale di Palermo”.

Per Cammarata si tratta di “un investimento importantissimo, però secondo me ne è valsa la pena perché stiamo riqualificando una zona onestamente orribile. Il volto del Country Time Club cambierà in meglio: i campi più veloci sono importantissimi per noi, perché il mondo del tennis va più veloce e ci dobbiamo adeguare; questo attirerà tanti giocatori di grido per allenarsi qua, perché per ora vanno a Valencia ma qui secondo me può essere meglio”.

Al termine dei lavori, afferma Palma, “saremo il primo circolo in Europa ad avere un centro di riabilitazione completo per gli atleti, quindi riusciremo a seguirli dai primi passi all’anzianità e intervenire su eventuali incidenti di percorso. Avremo campi non solo in terra, ma in quantità abbondante: questo faciliterà le cose a chi vorrà allenarsi a Palermo piuttosto che a Montecarlo, in Spagna o nei paesi arabi; siamo in netta concorrenza con gli altri paesi, ci auguriamo che questo messaggio passi velocemente”.

– foto xd8/Italpress –

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