ROMA (ITALPRESS) – Per rilanciare la visione inclusiva e solidale di Papa Francesco per lo sport, Athletica Vaticana, la polisportiva della Santa Sede, propone una serie di dialoghi aperti con atlete e atleti di alto livello per raccontare e condividere le loro storie di vita. Il primo appuntamento sarà mercoledì 15 marzo, alle ore 17.00, a Palazzo Pio (Sala Marconi)in piazza Pia 3: il cardinale Josè Tolentino de Mendonca, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, dialogherà con il campione olimpico Filippo Tortu. Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione, proporrà le linee per il dialogo che sarà moderato dal vice direttore editoriale Alessandro Gisotti. “Quando lo sport ti fa più nobile” è l’espressione di Papa Francesco (“Il Natale che vorrei” – intervista trasmessa da Canale 5 il 18 dicembre 2022) che sarà filo conduttore del progetto di Athletica Vaticana per uno sport che sia anche autentica espressione di cultura e opportunità di crescita sociale. A rendere possibile l’iniziativa sono il Dicastero per la Comunicazione e il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, al quale il Papa nella Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” ha affidato lo sport. Con la libertà dello stile sportivo, gli appuntamenti con alcuni tra i protagonisti assoluti dello sport saranno resi noti di volta in volta, fuori da schemi prefissati. Secondo lo stile vissuto nel dialogo proprio tra il cardinale Josè Tolentino de Mendonca e Josè Mourinho, allenatore della As Roma, il 29 marzo 2022, su iniziativa de L’Osservatore Romano.

