Al Nassr, Cristiano Ronaldo sui social “Questo capitolo è chiuso”

ROMA (ITALPRESS) – Non è ufficiale, ma la sensazione è che il post di Cristiano Ronaldo non sia altro che un addio all’Al Nassr. CR7, dopo l’ultima giornata del campionato saudita e la sconfitta per 3-2 sul campo dell’Al Fateh, ha scritto sui social: “Questo capitolo si è chiuso. La storia? Si sta ancora scrivendo, grazie a tutti”.

Il futuro del 40enne fuoriclasse portoghese, capocannoniere del torneo con 25 reti e ieri in gol, sembra lontano dall’Al Nassr (la squadra di Pioli ha chiuso al terzo posto il campionato). Ha il contratto in scadenza e la corte di diverse società, molte delle quali presenti all’imminente Mondiale per club.

“Cristiano potrebbe giocare per una delle squadre qualificate – ha detto nei giorni scorsi il presidente della Fifa, Gianni Infantino -. Ci sono delle trattative con vari club, chissà”. L’ex Juventus, in particolare, sarebbe un obiettivo delle squadre brasiliane (Botafogo in testa), ma anche del Wydad Casablanca e dell’Al Hilal che parteciperanno alla prima edizione del nuovo torneo della Fifa.

