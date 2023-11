POTENZA (ITALPRESS) – Prestigioso incarico per il lucano Giuseppe Grande dal Comune di Sanremo e da Confcommercio. Grande, ideatore del format SanremoSol che da anni anima la settimana della kermesse nel comune ligure e che portato anche tantissimi studenti a partecipare all’evento, a lui è stata affidata la direzione del Village di Sanremo per essersi distinto nel corso degli anni nelle iniziative.

Al Villaggio del Festival presso il parco di Villa Ormond, punto di riferimento per cantanti, istituzioni, associazioni, studenti, aziende, dove tra interviste, attività, e tanto altro, si potrà respirare l’aria festivaliera per tutto il periodo di Natale con una serie di iniziative, L”8 dicembre l’ accensione dell’albero di Natale e delle luminarie.

