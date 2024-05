MILANO (ITALPRESS) – “Non diamo servizi. La differenza è questa: un imprenditore viene da noi, ascolta qualcosa di interessante e conosce altri imprenditori. Noi puntiamo sul network. Questo ci dà modo di lavorare assieme alle altre associazioni datoriali, perchè non siamo in contrasto nessuno. Noi diamo informazioni e lavoriamo su temi utili per fare impresa”. Lo ha dichiarato Rocco Bronte, vicepresidente Associazione Imprenditori Nord Milano, in un’intervista a Italpress, spiegando la genesi dell’organizzazione. “Associazione Imprenditori Nord Milano nasce 24 anni fa nei comuni di Cinisello, Sesto, Bresso e Cormano, e tutta quell’area di Milano nord. Si occupava di dare anche servizi ai propri associati, oggi invece siamo una realtà che abbraccia tutte le partite iva, uninominali e anche le grandi aziende multinazionali. Ci occupiamo di fare eventi di cultura imprenditoriale, affrontiamo temi attuali per dare ai nostri soci la possibilità di capire meglio degli argomenti e affrontarli per affrontare il mercato nel migliore dei modi. A volte nascono delle collaborazioni importanti: da noi i soci hanno trovato soci in affari, fornitori. Stiamo crescendo molto bene”, ha aggiunto Bronte.(ITALPRESS).

Foto: Italpress