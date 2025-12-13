ROMA (ITALPRESS) – Emma Aicher vince la seconda discesa libera di Sankt Moritz, in Svizzera, valida per la Coppa del mondo femminile 2025/2026 di sci alpino. La giovane tedesca centra la seconda vittoria in carriera nella disciplina, la terza complessiva, grazie al tempo di 1’30″50, che le permette di battere la statunitense Lindsey Vonn e Sofia Goggia, staccate, rispettivamente, di 0″24 e 0″29, con l’azzurra che riscatta il quarto posto di ieri. Rispetto alla prima discesa si migliora anche Laura Pirovano, che completa una bella gara e chiude al sesto posto, staccata di 0″76. A punti, ma molto distanti, anche Roberta Melesi (24esima a 1″73) e Elena Curtoni (28esima a 2″00); mentre hanno chiuso oltre la trentesima posizione Nicol Delago (33esima), Nadia Delago (38esima), Sara Thaler (41esima) e Vicky Bernardi (49esima). Infine, è uscita di gara nel terzo settore Asja Zenere.

“Ieri ho fatto una buona gara con delle imperfezioni, oggi ho fatto una gara con più pelo sullo stomaco. Peccato per quel piede sinistro che mi ha portato bassissima, lì per lì ho pensato che non sarei riuscita a prendere la porta successiva. Lì ho perso la spinta. Un errore importante ma ci siamo, ma la confidenza in questa disciplina arriva giro dopo giro”. Così Sofia Goggia ai microfoni della Rai commenta il terzo posto nella discesa libera di St. Moritz. “Non la prendo come scusa, ma vengo da due mesi in cui ho fatto prevalentemente gigante perché in America le temperature erano talmente alte che non ci hanno permesso di allenarci nella velocità”, ha aggiunto.

Infine, sul ritrovarsi sul podio insieme a Lindsey Vonn: “L’anno scorso, a ottobre, si vociferava del suo rientro. La chiamai e le dissi che sarebbe stato un sogno essere di nuovo sul podio insieme. Oggi è accaduto ma ho già visto la sua faccia, a lei piace vincere, come a me. Siamo contentissime così, è una battaglia appena iniziata. Ci sono tutti i presupposti per una stagione entusiasmante”, ha concluso la campionessa azzurra.

ORDINE D’ARRIVO

1. Emma Aicher (Ger) 1’30″50

2. Lindsey Vonn (Usa) a 0″24

3. Sofia Goggia (Ita) a 0″29

4. Breezy Johnson (Usa) a 0″40

5. Mirjam Puchner (Aut) a 0″65

6. Laura Pirovano (Ita) a 0″76

7. Magdalena Egger (Aut) a 0″81

8. Nina Ortlieb (Aut) a 0″89

9. Marte Monsen (Nor) a 1″04

10. Ariane Raedler (Aut) a 1″07

24. Roberta Melesi (Ita) a 1″73

28. Elena Curtoni (Ita) a 2″00

33. Nicol Delago (Ita) a 2″19

38. Nadia Delago (Ita) a 2″28

41. Sara Thaler (Ita) a 2″85

49. Vicky Bernardi (Ita) a 3″32

DNF Asja Zenere (Ita)

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 458 punti

2. Lara Colturi (Alb) 302

3. Alice Robinson (Nzl) 294

4. Julia Scheib (Aut) 280

5. Paula Moltzan (Usa) 267

6. Camille Rast (Sui) 263

7. Lena Duerr (Ger) 260

8. Emma Aicher (Ger) 259

9. Sara Hector (Swe) 244

10. Zrinka Ljutic (Cro) 218

11. Sofia Goggia (Ita) 180

22. Lara Della Mea (Ita) 83

24. Laura Pirovano (Ita) 72

27. Asja Zenere (Ita) 63

60. Nicol Delago (Ita) 22

73. Roberta Melesi (Ita) 13

81. Ilaria Ghisalberti (Ita) 9

97. Emilia Mondinelli (Ita) 4

101. Elena Curtoni (Ita) 3

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).