Ai Lakers il derby coi Clippers, agli Hornets non basta Knueppel: il recap Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Non è mancato lo spettacolo nel derby di Los Angeles, uno dei match clou della notte di Nba. A vincere sono stati i Lakers per 125-122, al termine di una partita molto combattuta nella quale i Clippers hanno avuto la possibilità di prolungare la contesa all’overtime, ma Batum non è riuscito a mettere a segno la tripla sulla sirena. Ai Lakers sono serviti un Luka Doncic in grande spolvero, autore di 38 punti, 6 rimbalzi e 11 assist, e un Austin Reaves da 29 punti con quattro triple su cinque messe a segno. Ai Clippers, che prima di stanotte avevano vinto quattro delle precedenti cinque partite, non bastano i 31 punti di Kawhi Leonard, uscito nell’ultimo quarto per un problema alla caviglia.

Rimanendo a Ovest, da segnalare la terza vittoria di fila dei Minnesota Timberwolves, che battono per 122-111 i Dallas Mavericks trascinati dal solito Anthony Edwards, che realizza ben 40 punti, oltre a un Rudy Gobert da 22 punti con l’82% dal campo e 17 rimbalzi.

Passando alla Eastern Conference, invece, vittoria importantissima per i Cleveland Cavaliers sul campo dei Charlotte Hornets per 118-113. Ai padroni di casa non basta uno straripante Kon Knueppel, che realizza 33 punti andando a segno per sette volte dall’arco. I Cavs, infatti, rispondono con i 32 punti di Donovan Mitchell e la doppia doppia da 26 punti e 14 rimbalzi di Jarrett Allen per vincere la settima partita consecutiva, la dodicesima nelle ultime tredici.

Vittorie esterne anche per i Denver Nuggets, che travolgono 157-103 i Portland Trail Blazers con 32 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di Nikola Jokic, e per i Miami Heat, che si liberano degli Atlanta Hawks con un netto 128-97 mandando in doppia cifra sette giocatori, in una serata in cui non trova gloria Simone Fontecchio, che scende in campo per appena tre minuti, giusto il tempo per andare a segno con una tripla e realizzare un assist. Vincono in trasferta anche i Milwaukee Bucks per 139-118 sul campo dei New Orleans Pelicans. A completare il quadro, poi, sono i successi degli Oklahoma City Thunder (105-86 contro i Brooklyn Nets), dei Memphis Grizzlies (123-114 contro gli Utah Jazz) e dei Washington Wizards (131-118 contro gli Indiana Pacers).

