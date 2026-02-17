NAPOLI (ITALPRESS) – Quasi un milione di euro in contanti, per la precisione 852.930 euro. A tanto risale il maxi sequestro effettuato dopo il blitz di questa notte dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia a Sant’Antonio Abate, dove i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento di un 50enne del posto. L’uomo è agli arresti domiciliari per droga. Durante la perquisizione, all’interno di un intercapedine ricavata nella porta di ingresso, i militari hanno trovato centinaia di banconote – quasi tutte da 50 euro l’una – custodite sottovuoto e messe al riparo da muffa. In una controsoffittatura altri soldi e anche dei fogli manoscritti che lasciano pensare a una rendicontazione di una probabile attività di spaccio. E’ quasi l’alba quando i carabinieri terminano di contare le banconote: 852.930 gli euro in totale che vengono sequestrati. Il 50enne è stato denunciato per ricettazione.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).