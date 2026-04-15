BISCEGLIE (BAT) (ITALPRESS) – Avrebbe spinto la moglie dal balcone, per poi gettarsi nel vuoto anche lui. Sia il corpo dell’uomo, un 61enne, sia quello della donna, di sette anni più giovane, sono stati ritrovati sulla rampa del garage del condominio nel quale vivevano, a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia.

A descrivere la scena ai carabinieri, intervenuti sul posto, è stata una vicina di casa, secondo la quale la 54enne avrebbe urlato prima di cadere. La testimone ha inoltre raccontato ai militari che la coppia era in procinto di separarsi. I coniugi lasciano due figli, residenti uno in Svizzera e l’altro nella vicina Trani.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).