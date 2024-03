ROMA (ITALPRESS) – “Ho incontrato il ministro Lollobrigida per parlare della Liguria, della sua agricoltura, dei suoi straordinari prodotti tipici e del suo mare. L’agroalimentare è parte importante della crescita del nostro territorio, della qualità del nostro turismo e del successo del nostro export: dobbiamo lavorare sempre di più per sostenere le eccellenze del made in Liguria”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, oggi a Roma con l’onorevole Matteo Rosso per un incontro istituzionale con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Foto: ufficio stampa regione Liguria

(ITALPRESS).