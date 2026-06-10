Agroalimentare, nuovo record di investimenti

ROMA (ITALPRESS) - Crescono in modo significativo gli investimenti dell’Italia nel settore agroalimentare. Nel triennio 2023-2025 le risorse hanno raggiunto i 16,8 miliardi di euro, con un aumento del 46% rispetto al periodo precedente, a cui si aggiunge una componente strutturale di 38,5 miliardi. Il dato emerge dal Forum Food & Beverage, dove è stato presentato il primo Osservatorio sulle politiche agroalimentari, che analizza l’impatto economico degli interventi a sostegno del comparto. Secondo le stime, questi investimenti hanno generato un valore aggiunto diretto pari a circa 87 miliardi di euro, con un impatto complessivo sul sistema Paese che potrebbe arrivare a 246 miliardi nel medio-lungo periodo. Di questi, quasi 68 miliardi sono attesi già nei prossimi tre anni, mentre il resto si tradurrà in maggiore competitività, occupazione qualificata e crescita sui mercati internazionali. Il report segnala inoltre un cambio di passo rispetto al passato: tra il 2010 e il 2022 il sostegno pubblico all’agricoltura era rimasto sostanzialmente stabile, con una media annua di circa 12 miliardi di euro. Un segnale, oggi, di una nuova fase di investimenti strategici per uno dei settori chiave dell’economia italiana. fsc/azn