Figc, Malagò “Ct a breve, brutta figura? Da vedere chi l’ha fatta”

ROMA (ITALPRESS) - “Il Ct? Stiamo lavorando. Un nome a breve arriverà. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta”. Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò all’uscita dalla sede della Federcalcio, rispondendo alle domande sul futuro della panchina azzurra e sul caso che ha spinto la federazione a non percorrere la strada che portava a Pirlo. mec/gm/gtr