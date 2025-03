A Bari l’Agrilevante 2025 all’insegna della strategicità mediterranea

VALENZANO (BA) (ITALPRESS) – Un’edizione 2025 in grande stile. È stata presentata così questa mattina, nell’aula magna del Ciheam di Valenzano, in provincia di Bari, l’ottavo appuntamento con Agrilevante. In particolare, per la rassegna internazionale della meccanica e dell’agricoltura alternativa che si terrà in Fiera del Levante dal 9 al 12 ottobre è già stato assegnato il 75% della superficie totale disponibile dall’apertura ufficiale delle iscrizioni dello scorso gennaio. L’organizzazione è certa di poter occupare a breve in toto gli oltre 25mila metri quadrati di spazio espositivo, assicurandosi la presenza di più delle 350 industrie che avevano animato la precedente edizione, attirando operatori e delegazioni da oltre 40 Paesi. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente e il direttore generale di FederUnacoma Mariateresa Maschio e Simona Rapastella e il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.

“Questa rassegna – ha dichiarato Rapastella – ci sta regalando delle soddisfazioni, sarà un’edizione particolarmente promettente. Alcune novità: una dedicata a ‘Il cambio’, che assume il concorso dedicato alle innovazioni, il concorso ‘Agrilevante, Macchine per l’agricoltura del Mediterraneo’, a dimostrazione che è una rassegna sempre più focalizzata sul Mediterraneo, con un premio per le lavorazioni agricole e un premio per la cura del verde. Ancora, dedicato a quest’ultimo comparto, quello delle macchine per il giardinaggio e la cura del verde, uno spazio che assume la connotazione di un salone che si chiamerà Levante Green e che regalerà ulteriori contenuti relativamente a questo comparto. Parliamo poi di innovazione tecnologica, con la mostra e le dimostrazioni dei droni, dei robot agricoli, dell’elettronica avanzata. Poi ancora zootecnia, tutti i modelli produttivi che servono l’agricoltura del Mediterraneo”.

“In questo momento”, ha affermato Maschio, “l’area del Mediterraneo diventa strategica e sappiamo che in questo momento esiste anche il piano Mattei, voluto e che viene governato direttamente dal nostro primo ministro. Questo ci fa pensare che sicuramente nei prossimi anni l’area del Mediterraneo sarà sempre più importante da un punto di vista economico e di sviluppo per il settore dell’agromeccanica”. “Agrilevante – ha concluso Frulli – è una delle manifestazioni più importanti che noi abbiamo nel palinsesto. Ormai questa collaborazione con FederUnacoma ci porta a essere sempre più protagonisti. Sicuramente, per quelli che sono i temi di Agrilevante e considerando il piano Mattei, rispetto al quale noi ci siamo anche proposti come punto di riferimento, penso che in questa edizione vedremo ancora di più la qualità e soprattutto quanto importante e strategico il nostro quartiere si dimostri, al centro di una tale manifestazione”.

