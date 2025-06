PALERMO (ITALPRESS) – Nuove iniziative per Agrigento Capitale italiana della Cultura. La Regione Siciliana ha varato un programma di manifestazioni collaterali che si innesta nel progetto culturale di “Agrigento 2025”, si basa su un forte legame con il territorio e riporta “a casa” due eventi nati in città ma costretti a emigrare: il Premio Efebo d’Oro – anteprima a fine luglio, poi dall’11 al 15 novembre – e il Convegno studi pirandelliani, a dicembre nell’anniversario della morte del drammaturgo.

Il programma, con il via libera della cabina di regia per Agrigento Capitale della Cultura, è stato stilato sulla base delle proposte provenienti dal Parco archeologico Valle dei Templi e del Comune, finanziate dalla Regione tramite l’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana, complessivamente per quasi 2,7 milioni di euro. Tra gli eventi più attesi, il concerto dell’Orchestra giovanile Cherubini diretto da Riccardo Muti, il 7 luglio dinanzi al Tempio della Concordia. E un prossimo appuntamento straordinario con la Cappella musicale pontificia Sistina che coinvolgerà 600 coristi della provincia di Agrigento.

Il programma, inoltre, è fortemente ancorato alla città, a partire dalla Festa di San Calò: sono previste iniziative nei quartieri, creazioni immersive e illuminazione artistiche dei monumenti; e, con il Teatro Pirandello, valorizzazione e visite teatralizzate, “giardini culturali” oltre a un galà d’opera per chiudere l’anno. “Manifestazioni di sicuro impatto – spiegano il presidente della Fondazione, Maria Teresa Cucinotta, e il direttore generale Giuseppe Parello – che si aggiungono al programma culturale di Agrigento2025, dedicando grandissima attenzione al territorio. Non soltanto si rinsalda il legame della città con l’Efebo d’Oro e il Convegno studi pirandelliani che erano stati costretti ad emigrare, ma nascono iniziative nei quartieri e in provincia, con i giovani e le associazioni. Perché Agrigento Capitale italiana della Cultura è patrimonio di tutti, e deve ripartire con la città”.

Si inizia sabato prossimo (21 giugno) alle 10 con l’inaugurazione al Teatro Pirandello della mostra Ansa “L’eredità dei giudici Falcone e Borsellino”, che ricostruisce le vite parallele dei due magistrati, dall’infanzia alla Kalsa agli attentati. La mostra, curata dai giornalisti Franco Nuccio e Francesco Nicastro, è stata inaugurata per la prima volta nel 2012 a Palermo e da allora ha girato l’Europa, vista da migliaia di studenti. Sarà proiettato un docufilm sui due giudici e andrà in scena “L’ultima estate”, testo di Claudio Fava interpretato da Simone Luglio (Giovanni Falcone) e Giovanni Santangelo (Paolo Borsellino), regia di Chiara Callegari. Alla manifestazione è stato invitato il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Ma sabato è anche il giorno del solstizio d’estate e della trentunesima Festa europea della Musica: la Valle dei Templi ospiterà dinanzi al Tempio della Concordia, il concerto di Mario Biondi accompagnato dall’orchestra sinfonica e jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, diretta da Walter Attanasi, orchestra che ha rappresentato l’Italia come eccellenza Afam all’Expo di Osaka, in Giappone. E sempre il Conservatorio riberese promuove, domenica (22 giugno) al Teatro Panoramica dei Templi, The Guitars and drums night, grande concerto rock e contemporaneo dedicato ai giovani dei conservatori italiani, europei ed extraeuropei per celebrare Agrigento Capitale italiana della Cultura.

Negli spazi restaurati dell’ex Collegio dei Filippini – a breve saranno presentati e riaperti al pubblico – troveranno casa sia l’esposizione “I luoghi del Caos” che rilegge i luoghi e i personaggi pirandelliani con le miniature etnoplastiche di Roberto Vanadia; che la collezione di “Pupi siciliani” e tele di Carmelo Guarneri. E soltanto nella terra di Pirandello poteva attecchire un termine dal doppio significato, uno il contrario dell’altro: “moviti” ovvero sbrigati, ma anche fermo, stop. Giocando su questa ambivalenza, ecco il Moviti Fest, progetto nuovo di zecca che nei weekend (si parte già a luglio) fino al 31 dicembre mira a coinvolgere ed animare i luoghi del centro storico di Agrigento, trasformandoli in un laboratorio /festival diffuso. Dai musei aperti in notturna ai laboratori, agli spettacoli, giochi da strada, workshop, presentazioni di libri, spettacoli di pupi e cuntastorie; un contest di giovani band, un capitolo agrigentino del Festival delle Filosofie; un focus sulle “eredità immateriali” iscritte al Reis e sulla ceramica attraverso i centri di produzione della provincia. Il 27 giugno per Agrigento2025 si esibirà l’Orchestra sinfonica siciliana.

Sul fronte editoriale, sarà realizzato da Giunti un volume su “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”; dalla Treccani un progetto sul giudice Rosario Livatino; e da Sikana Progetti d’Arte nascerà un minuzioso viaggio fotografico nell’antica Girgenti di Luigi Pirandello. Lampedusa è tra i protagonisti del dossier di candidatura, e saranno avviate iniziative che mettano in risalto non soltanto la sua storia di accoglienza, ma anche l’unicità di un ambiente naturale protetto e straordinario; in questo ambito, un sostegno va al premio giornalistico internazionale Lampedus’Amore intitolato alla giornalista di Tgs e del Giornale di Sicilia, Cristiana Matano; tra il 7 e il 12 luglio arriveranno nell’isola artisti, giornalisti, magistrati per discutere di legalità, territorio e memoria.

