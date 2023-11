ROMA (ITALPRESS) – In un momento complesso per gli equilibri geopolitici, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli focalizza l’attenzione sulle relazioni internazionali e accoglie a Roma il Comandante della base militare della Marina degli Stati Uniti di Napoli, Brad J. Collins.

“E’ mio personale auspicio che i rapporti tra l’Agenzia e la vostra importante base militare proseguano in modo efficace e si rafforzino ancora di più. E’ nostro dovere garantire una collaborazione puntuale e precisa a un Paese alleato, che svolge un ruolo indispensabile per il mantenimento degli equilibri consolidati nel Mediterraneo”, ha affermato il direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse, accogliendo la delegazione in rappresentanza della Navy Region Europe, Africa, Central di Napoli. “Dal 2009, in virtù delle buone relazioni esistenti con gli Stati Uniti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la sua articolazione di Napoli, è impegnata a snellire le operazioni doganali e ad assicurare maggiore dinamicità nella movimentazione delle merci”, ha spiegato Alesse.

– Foto ufficio stampa Agenzia Dogane e Monopoli –

