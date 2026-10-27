Aeroporto Palermo, Battisti “Abbiamo aperto nell’ultimo anno 33 nuove rotte”

PALERMO (ITALPRESS) - “Stiamo lavorando tantissimo per riqualificare i servizi, soprattutto in un'ottica di qualificazione nei confronti del passeggero, che per noi non è un passeggero, è un cliente. È una persona che vive l'aeroporto come parte integrante dell'esperienza sia turistica che di business all'interno dell'area siciliana”. Così Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, nell’area partenze dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, a margine dell'inaugurazione del nuovo ristorante Amore, del wine bar Planeta e della nuova Prima Vista lounge. “Abbiamo aperto nell'ultimo anno 33 nuove rotte, il che vuol dire aumentare in maniera molto impegnativa quella che è la qualità dell'offerta, ma soprattutto anche da un punto di vista quantitativo: valgono qualcosa come 3 milioni di passeggeri, e questo è un segnale per noi importante nella crescita dei volumi. D'altro canto, la stiamo anche selezionando, questa offerta: la stiamo selezionando cercando di portarla a un livello qualitativo più alto, sia dal punto di vista del lungo raggio, sia dal punto di vista del tipo di clientela che vogliamo portare. Per cui stiamo alzando tantissimo la qualità del servizio che offriamo”. xd6/vbo/gtr