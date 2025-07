Aeroporto di Napoli Capodichino, lavori rinviati a novembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta nel pomeriggio del 1° luglio 2025 la riunione organizzata dall’Enac con tutti i soggetti operativi sull’aeroporto di Napoli Capodichino, finalizzata a ottimizzare la gestione dei lavori di rifacimento della pista di volo e dei raccordi. All’incontro hanno preso parte per Enac il Presidente Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alexander D’Orsogna, il Vice Direttore Generale Fabio Nicolai, il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Claudio Eminente e i responsabili delle strutture tecniche competenti; il Presidente di Gesac, società di gestione dell’aeroporto di Napoli Capodichino, Carlo Borgomeo, l’Amministratore Delegato Gesac Roberto Barbieri, Enav, le compagnie aeree e le industrie operative sullo scalo.

I partecipanti ai lavori hanno condiviso di approfondire la soluzione individuata dall’Enac che mira a ottimizzare i tempi di lavorazione, ridurre i giorni di chiusura dello scalo rispetto ai 30 giorni della seconda proposta presentata dal gestore Gesac a fine giugno, e limitare i disagi ai passeggeri, realizzando le opere nel mese di novembre 2026. A tal fine verrà istituito un tavolo tecnico tra Enac, Enav, gestore aeroportuale e operatori.

“Si tratta di una soluzione che ci ha visti tutti concordi – ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – che limita i giorni di chiusura totale, in novembre, nel periodo con minor traffico dell’anno. Il nostro scopo principale è proteggere i passeggeri e ridurre i disagi. Per raggiungere questo obiettivo, le diverse istituzioni devono collaborare in modo da garantire che i cittadini mantengano il loro diritto alla mobilità”.

