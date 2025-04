Aeroporti, Lagalla “No all’azzeramento governance Gesap”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sulla vicenda Riggio c’è una presa di posizione del Presidente della Regione. La governance aeroportuale ha bisogno di continuità e di certezze, non certamente di lascia e piglia come è stato nel caso di Riggio, del quale non si discute l’esperienza”.

Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in un’intervista ai microfoni di Tgs, facendo il punto sulla situazione legata a Gesap, la società che gestisce l’aeroporto “Falcone e Borsellino” del capoluogo siciliano. “Non ci sono le premesse a mio avviso in questo momento per azzerare la governance quanto invece per procedere alla sostituzione dell’amministratore delegato. Non dobbiamo commettere un errore che potrebbe costarci caro come è già accaduto alla precedente amministrazione – sottolinea Lagalla -. Noi siamo in linea assolutamente con la nostra roadmap, l’azienda va avanti, ha un bilancio positivo, merito del lavoro svolto in tutti questi anni, ha un incremento costante di passeggeri”.

E sulla privatizzazione assicura: “Siamo pronti, attendiamo solamente che la Corte dei Conti approvi definitivamente il piano di riequilibrio che fra le sue misure prevede anche l’ingresso di capitali privati a Punta Raisi, siamo in tempo congruo per avviare il processo di privatizzazione parziale attraverso la ricerca di un advisor”.

Foto IPA Agency

(ITALPRESS)