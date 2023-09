BARI (ITALPRESS) – L’acqua di rubinetto ha già vinto: anche per l’edizione 2023 dell’Open delle Puglie sarà quella bevuta dalle campionesse internazionali del torneo WTA 125, che dal 3 al 10 settembre si sfideranno al Circolo Tennis di Bari. Giocatrici da tutto il mondo avranno a disposizione borracce personalizzate di Acquedotto Pugliese (AQP) riempite con acqua pubblica, un messaggio di sostenibilità per tutte le generazioni di sportivi e non: il consumo di plastica si può e si deve ridurre. “L’acqua erogata da Acquedotto Pugliese – sottolinea il componente del consiglio di amministrazione di AQP, Francesco Crudele – è buona e salubre non solo per le campionesse di tennis, ma per tutti noi. Siamo felici di riproporre la campagna Buona, sana, nutriente. L’acqua di rubinetto a prova di campione con cui ne evidenziamo le qualità organolettiche. Berla, è una scelta sostenibile sia per l’ambiente sia per il portafoglio. In AQP abbiamo sempre la massima attenzione alla qualità dell’acqua. I controlli effettuati negli impianti di potabilizzazione e nei 10 laboratori dislocati sul territorio sono oltre 1 milione all’anno su circa 58mila campioni prelevati. Inoltre, con sofisticati sistemi di telecontrollo riusciamo a supervisionare il flusso degli schemi idrici indirizzando l’acqua lì dove serve e nelle giuste quantità. Buone pratiche che sottolineiamo con la campagna Un servizio vincente. Il grande tennis beve AQP”.

L’Open delle Puglie sarà occasione anche per far conoscere la storia dell’acqua in Puglia attraverso le fontanine pubbliche. Negli stessi giorni del torneo, infatti, il Circolo Tennis di Bari ospiterà la mostra itinerante di AQP La fontana racconta. L’ingresso, dalle 10 alle 21, è gratuito. “Con 60 scatti e decine di manufatti d’epoca – spiega Francesco Crudele – questa mostra racconta la storia delle mitiche fontanine di AQP, le cape de firr, icone in ghisa dell’emancipazione della Puglia dalla scarsità idrica. L’acqua corrente è stata una conquista che ha consentito al territorio di crescere e avere slancio per un vero sviluppo sociale ed economico”. “Siamo felicissimi – aggiunge Nicoletta Virgintino, presidente del Circolo Tennis Bari – di avere per il secondo anno consecutivo Acquedotto Pugliese al fianco del Circolo. Abbiamo allestito La fontana racconta all’interno della clubhouse e invito tutti quanti a venire qui, oltre che per ammirare le tenniste in arrivo da tutto il mondo, anche per scoprire questa bellissima mostra”.

foto: ufficio stampa Acquedotto Pugliese

