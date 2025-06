Accordi tra Assostampa con la Regione Puglia e Arpal, Leo “Una misura da 10 milioni”

BARI (ITALPRESS) – Due protocolli utili a favorire la formazione dei giornalisti e l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro. È andata in scena questa mattina nella sede Assostampa di Bari la conferenza stampa di presentazione di due accordi stretti dal sindacato dei giornalisti con la Regione Puglia e con Arpal Puglia. In particolare, il primo progetto, grazie a un’intesa tra Assostampa e l’assessorato alla Formazione della Regione Puglia, permetterà alle aziende editoriali (carta stampata, tv, radio, media digitali e agenzie di stampa) di presentare piani per accedere alle risorse dell’Azione 5.6 “Interventi per la formazione continua”, dedicate agli interventi che prevedono l’innalzamento delle competenze per lo sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi. I progetti aziendali potranno riguardare anche la riqualificazione e l’outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale, la formazione continua attraverso misure come i piani formativi aziendali, che prevedano percorsi di formazione digitale, di innovazione tecnologica, organizzativa e dei processi.

Il secondo protocollo d’intesa, invece, sottoscritto fra il sindacato e l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, faciliterà l’accesso ai servizi di incrocio fra domanda e offerta di lavoro, di personal re-branding, di mappatura delle competenze, di promozione dei profili professionali presso le imprese, rendendo possibili anche forme di autoimpiego. A presentare i due progetti, tra gli altri, l’assessore regionale alla Formazione Sebastiano Leo e il direttore generale di Arpal Puglia Gianluca Budano. “Il compito della Regione in questo protocollo – ha affermato Leo – è quello di questa misura importante, rivolta alla formazione aziendale, ai dipendenti e a cambiare anche i processi aziendali e modernizzare le attività. È una misura importante da 10 milioni di euro, ogni azienda può presentare un progetto di 700mila euro”.

-Foto xa2/Italpress-

(ITALPRESS).