Accordi per l’innovazione, in arrivo 175 milioni

ROMA (ITALPRESS) - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha destinato altri 175 milioni di euro a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di Accordi per l'innovazione, già presentati ma non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse. sat/mrv