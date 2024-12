FONTECCHIO (ITALPRESS) – Il Presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha effettuato oggi una visita istituzionale a Fontecchio, accolto dalla sindaca Sabrina Ciancone.

Il primo cittadino ha illustrato al presidente gli interventi di ricostruzione e riqualificazione post-sisma realizzati nel borgo, con particolare attenzione al restaurato Palazzo Galli. L’edificio, ex sede scolastica, è stato oggetto di interventi di efficientamento energetico e rifunzionalizzazione, per un investimento complessivo di 390.000 euro. Ora, il Palazzo è destinato a ospitare un centro socio-culturale, spazi per la ristorazione e laboratorio artigianale.

“La rinascita di Fontecchio – ha detto Marsilio – rappresenta un modello virtuoso di ricostruzione post-sisma, dove l’impegno congiunto delle istituzioni e della comunità locale ha permesso di trasformare una tragedia in un’opportunità di sviluppo e innovazione. Il recupero di Palazzo Galli e la realizzazione di nuovi servizi testimoniano la volontà di restituire vitalità e prospettive future a questo territorio, preservandone l’identità storica e culturale.”

La sindaca Ciancone ha sottolineato come questo progetto si inserisca in un più ampio programma di opere pubbliche volto a dotare la comunità di servizi essenziali, quali un’area sportiva, un asilo nido, un centro aggregativo e commerciale, e un parco urbano. La ricostruzione privata nel comune ha raggiunto un avanzamento significativo, con l’85% degli interventi completati e fondi erogati pari a 53.228.666 euro.

Il Presidente ha evidenziato l’importanza di interventi come questi per contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi, fenomeno che affligge molte aree interne. A Fontecchio sono giunti 40 nuovi abitanti negli ultimi 4 anni e sta diminuendo l’età media della popolazione. “Investire nella riqualificazione e valorizzazione dei nostri borghi – ha concluso Marsilio – significa creare le condizioni per una rivitalizzazione economica e sociale, offrendo opportunità che incentivino le persone a rimanere o a tornare a vivere in questi luoghi ricchi di storia e tradizione.

Fontecchio, incantevole borgo nella Valle Subequana, ha ispirato numerosi artisti che vi hanno trovato un luogo ideale per la loro ispirazione e creatività. Questo fermento artistico ha dato vita a diverse mostre ed eventi culturali, arricchendo la comunità locale e attirando visitatori”

Domani, giovedì 19 dicembre, dalle 17, a Fontecchio, si terrà un open day presso Palazzo Galli, finalizzato a far conoscere la trasformazione avvenuta e a incuriosire i potenziali interessati a rispondere all’avviso che il Comune si appresta a bandire per l’affidamento della gestione di una porzione del palazzo storico.

Il Presidente Marsilio, ha visitato poi gli impianti sportivi del Comune di Ofena, accompagnato dal sindaco Antonio Silveri.

Durante la visita, il presidente ha potuto constatare lo stato delle strutture e discutere con l’amministrazione locale delle opportunità di sviluppo del territorio.

– Foto: ufficio stampa Regione Abruzzo –

(ITALPRESS).