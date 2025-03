ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha incontrato in video conferenza la Ministra dello sport, dei media, della società civile e della Gioventù del Regno Unito, Stephanie Peacock. Questo primo incontro ha rappresentato l’occasione per un confronto sulle tematiche relative allo sport nelle due Nazioni, per condividere obiettivi e strategie da sviluppare congiuntamente, pur tenendo conto delle differenze dei rispettivi contesti.

Diversi gli argomenti affrontati dai due Ministri, tra i quali il ruolo cruciale dello sport nella scuola e nella società, la riforma del sistema calcistico e la costituzione di organismi di controllo indipendenti. Una parte del confronto tra i due Ministri è stata dedicata alle strategie e le prassi per contrastare le infiltrazioni criminali nello sport, le scommesse sportive illegali e la pirateria audiovisiva, che necessitano di azioni coordinate e di collaborazione internazionale. I Ministri Abodi e Peacock – si legge in una nota – hanno convenuto anche in merito all’importanza dello sport quale strumento di diplomazia e promozione del dialogo tra le Nazioni, tanto più in questa fase così delicata e conflittuale delle relazioni internazionali.

Il Ministro Abodi ha poi informato la collega inglese sul puntuale andamento dell’organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, anche in considerazione dell’interesse manifestato in modo significativo dagli appassionati degli sport invernali e delle discipline su ghiaccio del Regno Unito, che sono ai primi posti nell’acquisto di biglietteria del grande evento del prossimo anno. I due Ministri hanno convenuto sull’opportunità di approfondire ulteriormente e consolidare la collaborazione bilaterale, anche attraverso lo scambio di buone pratiche e di know-how per porre lo sport al centro delle politiche nazionali, con l’obiettivo di contrastare la sedentarietà e il disagio, a partire da quello giovanile, e promuovere il benessere individuale e sociale.

