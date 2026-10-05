Home Video News Economia A1, caduto l’ultimo diaframma della galleria San Donato
A1, caduto l’ultimo diaframma della galleria San Donato
FIRENZE (ITALPRESS) - Quasi 500mila ore di lavoro per portare la luce dentro la nuova galleria San Donato, sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. È il tempo servito al Gruppo Autostrade per l'Italia per completare lo scavo del tunnel, un'opera lunga 950 metri realizzata senza interrompere il traffico nelle gallerie esistenti. Con la caduta dell'ultimo diaframma si chiude la fase più importante del progetto di ampliamento dell'Autostrada del Sole. f53/mrc/gtr