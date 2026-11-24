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Tg Sport – 24/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Riuscita l'operazione al ginocchio destro per Jannik Sinner - L'Italia di Volandri pronta per le Final 8 di Coppa Davis - Il Monza travolge 3-0 la Fiorentina con doppietta di Varela - Allegri carica il Napoli verso Manchester, caso De Bruyne - Fabregas guida il Como contro l'AEK Atene in Champions - Emergenza centrocampo per Chivu nell'Inter senza Zielinski - La Curva Nord della Lazio tornerà all'Olimpico a dicembre - Alla Fiera Ice Arena di Milano le stelle del pattinaggio per il "Christmas Gala" gsl