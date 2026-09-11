A Ventotene la seconda Conferenza europea riunisce le voci della democrazia

ROMA (ITALPRESS) - Dal 10 al 12 settembre torna la Conferenza di Ventotene per la libertà e la democrazia, l'evento internazionale ideato e promosso dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno e organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, con il patrocinio del Comune di Ventotene e il sostegno della Regione Lazio. Tre giorni di conferenze, formazione, cinema, arte e musica, con la partecipazione di attivisti, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti. (ITALPRESS) mrc/gsl