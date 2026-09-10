La Bce alza i tassi di 25 punti base

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. Nel dettaglio quelli sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sui rifinanziamenti marginali saliranno dal 16 settembre al 2,5, al 2,65 e al 2,9%. Secondo la Bce “il conflitto in Medio Oriente continua a generare pressioni sull'inflazione, che dovrebbe mantenersi su livelli ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato. La decisione sottolinea quindi l'impegno del Consiglio direttivo di definire la politica monetaria in modo da assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine. Rispetto a quelle dello scorso giugno, le proiezioni per l'inflazione restano invariate per il 2026, ma sono state riviste al rialzo per il 2027 e il 2028. Per la Banca Centrale Europea quindi “le prospettive restano molto incerte, con rischi orientati al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita economica”. gsl