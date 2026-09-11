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Moratti “L’11 settembre ci ricorda che non ci sono mai conquiste per sempre”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Sono passati 25 anni, ma l'11 settembre non è soltanto una pagina della storia. Ci ricorda che la libertà, la democrazia, la sicurezza non sono mai conquistate per sempre. Vanno difese ogni giorno senza cedere alla paura e senza rinunciare ai nostri valori". Così Letizia Moratti, europarlamentare del Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia. (ITALPRESS). sat/ads/red