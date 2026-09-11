Turismo, nell’Ue aumentano i pernottamenti

ROMA (ITALPRESS) - Nel primo semestre del 2026 le strutture ricettive turistiche dell’Unione europea hanno registrato 1,3 miliardi di pernottamenti, in aumento dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. È quanto emerge dai dati Eurostat, che confermano il positivo andamento del turismo europeo. La crescita è stata particolarmente significativa in Irlanda, Malta e Slovacchia, mentre in alcuni Paesi si sono registrate diminuzioni, con i cali più marcati a Cipro e in Romania. I turisti stranieri hanno rappresentato quasi la metà dei pernottamenti complessivi, registrando una crescita più sostenuta rispetto ai visitatori nazionali. La maggiore presenza di clientela internazionale si è osservata soprattutto a Malta, Cipro e Lussemburgo. Al contrario, Germania, Polonia e Romania hanno evidenziato una quota più contenuta di pernottamenti legati ai visitatori stranieri. L’Italia si conferma tra le principali destinazioni turistiche dell’Unione europea, con un volume particolarmente elevato di pernottamenti nel corso del semestre. gsl/gtr