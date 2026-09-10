Home Video News Europa Industria, Cavedagna “Sistema Ets un danno, fermare ulteriori costi”
Industria, Cavedagna “Sistema Ets un danno, fermare ulteriori costi”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'idea che un'industria debba pagare delle quote di emissione per tempo per poter produrre, quando in realtà sempre più imprese stanno dimostrando di essere assolutamente più che sostenibili, porta un danno enorme, anche dal punto di vista della competitività". Così l’europarlamentare di FdI, Stefano Cavedagna, in un’intervista alla Italpress in merito al sistema ETS. xf4/ads/azn