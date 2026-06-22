A Shanghai dialogo Italia-Cina-Europa sul futuro della cooperazione economica

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Shanghai protagonista lo scorso 18 giugno di una serie di iniziative organizzate dalla Camera di Commercio Italiana in Cina. La giornata si è aperta con un confronto orientato al futuro della cooperazione economica internazionale. Ospitato presso lo Shanghai Design Innovation Institute, il dialogo di alto livello “China, Europe & Italy: Shaping Economic Cooperation in a Changing World” ha riunito autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademi-co, della finanza e della comunità imprenditoriale internazionale per analizzare le sfide e le opportunità che stanno plasmando l’economia globale.

Organizzato nell’ambito dei 2026 Panda D’Oro Gala Awards, il forum ha offerto una piat-taforma di confronto aperto in un momento storico in cui i cambiamenti geopolitici, la tra-sformazione tecnologica e la ricerca di una crescita sostenibile stanno ridefinendo gli equilibri del commercio e degli investimenti internazionali.

L’evento ha ribadito l’importanza di mantenere un dialogo costruttivo tra Cina, Europa e Italia, evidenziando il valore di partnership di lungo periodo fondate sull’innovazione, sulla fiducia reciproca e sulla complementarità economica.

La discussione si è concentrata su diversi temi chiave, tra cui l’evoluzione delle relazioni economiche tra Cina ed Europa, la cooperazione in materia di commercio e investimenti, la competitività industriale e il ruolo dell’innovazione tecnologica come motore della crescita futura. I partecipanti hanno inoltre analizzato le prospettive economiche di Cina, Europa e Italia, sot-tolineando la necessità di rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento, pro-muovere strategie di sviluppo sostenibile e intensificare la collaborazione tra istituzioni pub-bliche e imprese private.

Il panel, aperto dai saluti di benvenuto di Gianni Di Giovanni, Presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, ha visto la partecipazione di un gruppo di relatori di assoluto pre-stigio internazionale: Giovanni Tria, già Ministro dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e attuale membro del Consiglio di Amministrazione della Bank of China, ha condiviso la propria visione sull’evoluzione delle relazioni tra le politiche economiche europee e cinesi, sottolineando l’importanza del dialogo e della cooperazione finanziaria in un mondo sempre più interconnesso; Wang Zhan, già Presidente della Shanghai Academy of Social Sciences, ha offerto un’analisi approfondita della strategia di sviluppo di lungo periodo della Cina e del suo ruolo nella definizione delle dinamiche economiche globali, evidenziando le op-portunità che le partnership internazionali possono generare in termini di innovazione e prosperità condivisa.

Portando la prospettiva del mondo imprenditoriale, Denis Depoux, Global Managing Director di Roland Berger, ha esaminato le principali trasformazioni che stanno inte-ressando i mercati internazionali, dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale, fino all’evoluzione industriale e alla ricerca di una maggiore competitività in un contesto in rapido cambiamento. Il suo intervento ha evidenziato come le aziende che operano a livello globale debbano puntare sull’innovazione mantenendo al tempo stesso la capa-cità di adattarsi ai nuovi scenari economici.

A guidare il confronto è stata Lucille Liu, nota giornalista e anchor di Bloomberg, la cui moderazione ha favorito un vivace scambio di idee tra i relatori e il pubblico.

Il dibattito ha saputo integrare prospettive istituzionali, accademiche e imprenditoriali, of-frendo una visione completa delle sfide e delle opportunità che il mondo del business interna-zionale si trova oggi ad affrontare.

Il dialogo si è concluso con la partecipazione di S.E. Massimo Ambrosetti, Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica Popolare Cinese, che ha preso parte all’evento condividendo le proprie riflessioni sull’importanza strategica del partenariato tra Italia e Cina.

Il forum ha dato il via a una giornata interamente dedicata al rafforzamento delle relazioni tra Italia e Cina, rappresentando il perfetto complemento dei Panda D’Oro Gala Awards, svoltisi nella stessa serata. Insieme, i due appuntamenti hanno riflesso la duplice missione della Camera di Commercio Italiana in Cina: celebrare i successi della comunità imprenditoriale ita-liana e promuovere un dialogo costruttivo sul futuro della cooperazione economica internazionale.

Riunendo autorevoli esponenti del mondo istituzionale, accademico, finanziario e industriale, il dialogo di alto livello ha dimostrato come il partenariato tra Italia e Cina continui a evolversi andando oltre la dimensione commerciale, affermandosi come una piattaforma di scambio di idee, promozione dell’innovazione e costruzione di una visione condivisa della collaborazione economica in un contesto globale in continua trasformazione.

– foto ufficio stampa Camera di Commercio Italiana in Cina –

(ITALPRESS).