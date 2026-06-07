A Roma gran finale per il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri tra carosello e musica

ROMA (ITALPRESS) – Questa sera a Roma si concluderanno, nel segno della tradizione e delle emozioni, le celebrazioni del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Villa Borghese, che dallo scorso 4 giugno ospita il “Villaggio Arma”, un evento dedicato alla comunità per raccontare l’Istituzione in tutte le sue articolazioni e specialità, sarà il suggestivo palcoscenico di una serata ricca di esibizioni equestri e musicali. La manifestazione prenderà il via in Piazza di Siena alle 19:00, con l’ingresso in campo di cinque atleti del Centro Sportivo Carabinieri i quali si esibiranno nelle discipline del salto ad ostacoli e del dressage.

A seguire, farà ingresso nell’ovale il 4° Reggimento a Cavallo che, dopo gli onori alla massima Autorità, darà vita a uno degli appuntamenti più toccanti della festa dell’Arma: il tradizionale Carosello equestre che, tra precise manovre e incroci coreografici, culminerà con la rievocazione storica della “Carica di Pastrengo”. Ma le emozioni non finiranno in Piazza di Siena, l’attenzione si sposterà sulla terrazza del Pincio per il concerto della Banda dell’Arma. Lo storico e prestigioso complesso musicale, che nel corso dei decenni ha portato lustro alla Nazione esibendosi in ogni angolo del mondo, chiuderà ufficialmente il “Villaggio Arma” con un repertorio che alternerà brani classici e moderni.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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