A Renzo Arbore il Premio Presidio Culturale Italiano 2027

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Premio Presidio Culturale Italiano 2027 è stato conferito a Renzo Arbore. Il riconoscimento viene erogato da Cultura Italiae, Ong Unesco, nell’anno della candidatura della Canzone Napoletana a Patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. La cerimonia ufficiale di conferimento si terrà a Napoli nell’ambito dell’appuntamento SEMI26, nelle giornate del 23, 24 e 25 ottobre 2026.

La motivazione del premio sottolinea il valore dell’artista “per aver fatto della musica, della radio e della televisione luoghi di incontro tra generazioni, linguaggi e culture”. Viene inoltre evidenziato come, attraverso l’ironia, la libertà creativa e la capacità di innovazione, Arbore abbia saputo trasformare l’intrattenimento in un’esperienza culturale condivisa, scoprendo nuovi talenti e aprendo spazi inediti alla sperimentazione.

Un capitolo centrale del riconoscimento riguarda la diffusione internazionale della tradizione musicale partenopea: Arbore è stato premiato “per aver portato nel mondo la canzone napoletana, valorizzandone la tradizione e la vocazione universale, e per aver mostrato come la cultura possa generare comunità attraverso la curiosità, l’ascolto e il piacere di stare insieme” . Con questa assegnazione, Cultura Italiae individua in lui un protagonista della storia culturale del Paese e un interprete della sua vitalità e riconoscibilità a livello globale.

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