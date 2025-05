ROSA CASTELRAIMONDO (ITALPRESS) – È di Luke Plapp l’ottava tappa del Giro d’Italia 2025, la Giulianova-Castelraimondo di 197 km. L’australiano del Team Jayco AlUla coglie di sopresa i suoi compagni di fuga con uno scatto ai 45 km dall’arrivo, si avvantaggia nella lunga discesa e non viene poi più ripreso, conquistando così la sua prima vittoria in carriera al Giro.

Sul podio anche l’olandese Wilco Kelderman (Team Visma-Lease a Bike) e la nuova maglia rosa Diego Ulissi (XDS Astana), mentre al quarto posto si è piazzato lo spagnolo Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG). Frazione impegnativa e ricca di saliscendi, caratterizzata da una fuga che contava inizialmente ben venti corridori e in cui i big hanno deciso di rimanere a guardare.

Ne approfitta alla fine il veterano Ulissi, che a 35 anni si regala la soddisfazione potersi presentare domani in rosa alla partenza da Gubbio. Il gruppo di Primoz Roglic arriva infatti al traguardo con quasi cinque minuti di ritardo, permettendo al veterano ciclista nativo di Cecina di diventare il nuovo leader della generale davanti al comapagno di squadra Lorenzo Fortunato e allo sloveno della Red Bull-Bora-Hansgrohe.

LE DICHIARAZIONI

Diego Ulissi: “Indossare la maglia rosa è il sogno di qualsiasi bambino che si affaccia al ciclismo e poi realizza il sogno di diventare professionista. Appena prima di indossarla ho pensato ai pomeriggi passati con i miei nonni a vedere il Giro. E adesso, quasi a fine carriera, il sogno si è realizzato. Inizialmente abbiamo solo cercato di vincere la tappa, mi sono concentrato su quello. Poi nel finale, quando Plapp è andato via, ho provato a dare tutto per guadagnare i secondi che servivano per la classifica generale. Domani non so se riuscirò a tenerla perché è una tappa complicata, ma arrivare nella mia Toscana in maglia rosa sarà emozionante”.

Luke Plapp: “Devo ancora realizzare cosa è accaduto, ma è una vittoria che aspettavo davvero da tanto tempo. Ho temuto fino al traguardo che potesse succedere qualcosa, anche una caduta, ma per fortuna è andato tutto bene. Aver atteso questo successo così tanto lo rende probabilmente ancora più speciale”.

ORDINE DI ARRIVO

1. Luke Plapp AUS (Team Jayco Alula) in 4h44’20”

2. Wilco Keldermann NED (Team Visma-Lease a Bike) a 38″

3. Diego Ulissi ITA (XDS Astana) s.t.

4. Igor Arrieta ESP a 1’22”

5. Nicolas Prodhomme FRA a 1’35”

6. Andrea Vendrame ITA a 1’48”

7. Lorenzo Fortunato ITA s.t.

8. Georg Steinhauser GER a 2’59”

9. Romain Bardet FRA a 3’02”

10. Alessio Martielli ITA a 4’37”

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA A TEMPO (maglia rosa)

1. Diego Ulissi ITA (XDS Astana) in 29h21’23”

2. Lorenzo Fortunato ITA (XDS Astana) a 12″

3. Primoz Roglic SLO (Red Bull-Bora) a 17″

4. Juan Ayuso ESP a 20″

5. Isaac Del Toro MEX a 26″

6. Antonio Tiberi ITA a 44″

7. Max Poole GBR a 47″

8. Michael Storer AUS a 50″

9. Brandon McNulty USA a 51″

10. Simon Yates GBR a 56″

CLASSIFICA A PUNTI (maglia ciclamino)

1. Mads Pedersen DEN 153 punti

2. Alessandro Tonelli ITA 59

3. Olav Kooij NED 55

CLASSIFICA SCALATORI (maglia celeste)

1. Lorenzo Fortunato ITA 98 punti

2. Juan Ayuso ESP 50

3. Paul Double GBR 36

CLASSIFICA GIOVANI (maglia bianca)

1. Juan Ayuso ESP in 29h21’43”

2. Isaac Del Toro MEX a 06″

3. Antonio Tiberi ITA a 24″

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).