A Pietrasanta si è chiusa la prima edizione dello “Sportcity Edu”

ROMA (ITALPRESS) – Fondazione Sportcity ha messo un altro tassello nel mosaico della diffusione della cultura del benessere sul territorio nazionale. Oggi, a Pietrasanta, si è conclusa la prima edizione dello “Sportcity Edu”, un nuovo evento, patrocinato da Anci, per promuovere verso i giovani lo sport come strumento di educazione, formazione, sostenibilità e benessere.

Mentre a Lucca e Pietrasanta, a partire da ieri, oltre 3.000 studenti hanno partecipato ai due eventi sportivi, la festa finale del progetto di attività motoria Slurp al Campo Martini della scuola materna Lucca e la fase provinciale dei Giochi della Gioventù all’Impianto Sportivo Falcone e Borsellino di Pietrasanta, oggi nel Chiostro di Sant’Agostino di Pietrasanta, dirigenti, tecnici, operatori e amministratori provenienti da tutta Italia, hanno affrontato nel concreto i temi dell’impiantistica sportiva, i nuovi Giochi della Gioventù, l’attività motoria nelle scuole, i licei scientifici sportivi, la formazione sportiva universitaria e lo sport per il benessere dei giovani. Al termine del confronto, moderato da Jacopo Volpi, già direttore di Rai Sport, sono state elaborate delle proposte concrete che verranno portate in dote al Ministero per lo Sport e i Giovani.

A incidere sul meeting, la presenza dei presidenti dei consigli comunali di diverse città italiane, a partire da Roma Capitale, a testimonianza di come lo sport, ormai entrato nella nostra Carata Costituzionale, sia ormai materia d’interesse non solo degli addetti ai lavori, ma delle intere amministrazioni comunali.

“E’ un segnale forte – ha detto Fabio Pagliara, presidente Fondazione Sportcity -, che sancisce a tutti gli effetti l’apertura del mondo istituzionale più ampio nei confronti della pratica sportiva intesa come diritto al benessere psico fisico dei cittadini. Lo sport va sempre più concepito come attività sociale per tutti e non solo come agonismo o pratica strutturata, e il lavoro che stiamo portando avanti ormai da anni sta contribuendo a diffondere questo concetto presso le istituzioni su tutto il territorio nazionale”. “Abbiamo accolto con grande piacere e un pizzico di orgoglio la proposta del presidente Fabio Pagliara di tornare a Pietrasanta per questo momento di riflessione sull’educazione allo sport – ha detto l’assessore allo sport di Pietrasanta Andrea Cosci – Fin dal primo giorno alla guida di questa città, infatti, abbiamo lavorato sulla cultura sportiva come pilastro nella crescita dei nostri ragazzi e dell’intera comunità, integrandola concretamente nella gestione complessiva del territorio”.

“Questo convegno – ha aggiunto – rappresenta un’opportunità preziosa per approfondire le sinergie esistenti, identificare nuove strategie e rafforzare la collaborazione tra il mondo dell’istruzione e lo sport: sono convinto che il confronto di idee e le proposte che emergeranno saranno di grande ispirazione per tutti noi e, soprattutto, per chi verrà dopo di noi”.

I lavori a Pietrasanta sono iniziati con i saluti del sindaco Alberto Stefano Giovannetti, dell’assessore Cosci, del presidente di Cultura Italiae Angelo Argento e di quello del Coni Regionale Toscana Simone Cardullo. A seguire, Gianfranco Renzulli (Scais), Erica Morri (Cultura Italiae), Marta Serrano (Msa), e Leonardo Citti (calciatore ASD Pietrasanta) e Roberto Venturini (Msa) hanno esposto i risultati dei tavoli di lavoro comuni sui vari argomenti. Poi Fondazione Sportcity ha firmato due protocolli d’intesa: con la Fiso, alla presenza del presidente federale Alfio Giomi, e con la Scuola Italiana di Nordic Walking, con la delegata master trainer Alessandra Cazzola. Altri tre appuntamenti hanno concluso la giornata. Il primo, ha visto gli apprezzati di Teresa Zompetti di Sport e Salute, di Teodolinda Aniello dell’Icsc, di Massimo Zanotto di FederCusi e della rappresentante della Fondazione Levi Montalcini, l’ingegnere Piera Levi Montalcini, nipote dell’indimenticata Premio Nobel per la medicina Rita.

-Foto ufficio stampa Fondazione Sportcity-

(ITALPRESS).