PALERMO (ITALPRESS) – “Avevamo preso un impegno con la città, quello di arrivare alla nomina della giunta a ridosso del Festino di Santa Rosalia, ma abbiamo necessitato di qualche altro giorno di lavoro per limare e organizzare complessivamente il tutto”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, a margine della presentazione della nuova Giunta a Palazzo delle Aquile. “Sabato vi sarà la prima riunione di giunta per omogeneizzare le deleghe – ha aggiunto il primo cittadino – evitandone il frazionamento, così come avvenuto in passato. Ogni assessore sarà responsabile di un’area. Questo ci impegnerà ancora nella giornata di domani. Vogliamo rendere coerenti queste deleghe con il lavoro e l’articolazione degli uffici. Per ogni ramo ci porremo degli obiettivi che valuteremo semestre per semestre”. “Ho scelto di assegnare le deleghe – ha sottolineato Lagalla – nel corso della prima riunione della Giunta, che si terrà sabato prossimo.

Ma ho voluto che gli assessori da oggi fossero nella pienezza delle loro funzioni e procedere alla formale introduzione della carica, che è quella del giuramento. Il nostro impegno è volto a distribuire le deleghe in modo coerente con i processi organizzativi dell’amministrazione”. Il sindaco ha annunciato che terrà per sè la delega del coordinamento del Piano di riequilibrio. I neo assessori della Giunta Municipale di Palermo hanno giurato alla presenza del segretario generale del Comune Antonio Ledonne. La giunta è così composta: Carolina Varchi vicesindaco, già insediato, avvocato e parlamentare nazionale; Giampiero Cannella, giornalista, già deputato nazionale; Maurizio Carta, professore ordinario di urbanistica e prorettore all’Università degli Studi di Palermo;

Dario Falzone, dottore in Scienze politiche, già deputato regionale; Sabrina Figuccia, laureata in Lettere e Filosofia e consigliere comunale; Giuliano Forzinetti, consulente aziendale, già vicepresidente di Sicindustria giovani; Andrea Mineo, avvocato e consigliere comunale uscente; Salvatore Orlando, funzionario della Città Metropolitana e presidente uscente del Consiglio comunale; Rosalia Pennino, presidente dell’Associazione nazionale Parlautismo e dirigente sindacale; Aristide Tamajo, già assessore comunale e funzionario all’Ufficio scolastico regionale; Antonella Tirrito, laureata in Discipline della comunicazione. La prima seduta nel corso della quale verranno assegnate le deleghe si svolgerà sabato 23 luglio.

