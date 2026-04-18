Schifani “Il Pil della Sicilia incide per il 5,1% di quello italiano”

PALERMO (ITALPRESS) – “Nel roadshow di BNL BNP Paribas, a Palermo, è stato citato il fatto che il Pil della Sicilia era del 9,3% più alto nel post Pandemia, davanti a Spagna, Germania, Francia e la stessa Italia. Il Pil della Sicilia incide per il 5,1% di quello italiano. Occorre accelerare sul capitale umano e tecnologico“. Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

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