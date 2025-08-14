A ottobre il nuovo album di Taylor Swift “The Life of a Showgirl”

MILANO (ITALPRESS) – La regina del pop Taylor Swift annuncia a sorpresa il suo nuovo progetto discografico “The Life of a Showgirl”, in uscita venerdì 3 ottobre 2025. L’album è già disponibile in preorder in esclusiva sullo Shop Universal, nei formati fisici vinile, CD + poster e musicassetta.

In occasione dell’annuncio, l’artista ha svelato quattro varianti di copertine disponibili per un tempo limitato in formato CD Deluxe: “Sweat and Vanilla Perfume”, “It’s Frightening”, “It’s Rapturous” e “It’s Beautiful”.

Pochi giorni fa, nel teaser del podcast “New Height Show” dove è stata ospite, Taylor Swift ha per la prima volta svelato a sorpresa l’uscita del nuovo album, senza inizialmente svelare cover e data di uscita, il cui annuncio è arrivato ufficialmente poche ore fa con l’uscita della puntata, segnando l’inizio dell’era del suo dodicesimo album in studio, il primo dopo il successo planetario di “The Tourtured Poets Department” (disco di platino in Italia) e dopo la conclusione della tournée campione d’incassi Eras Tour.

Prodotto da Max Martin, Shellback e dalla stessa Taylor Swift, il nuovo progetto sarà composto da 12 tracce, che vedono come unico feat in un brano l’amica e astro nascente del pop internazionale Sabrina Carpenter.

-foto ufficio stampa album Taylor Swift-

(ITALPRESS).