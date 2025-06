A Ostuni i funerali del Carabiniere Legrottaglie, presente anche Mattarella

ROMA (ITALPRESS) – Grande commozione a Ostuni dove si sono svolti i funerali del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana da un rapinatore. Presenti, tra gli altri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Guido Crosetto, quello dell’Interno Matteo Piantedosi, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano; il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo; il vicecapo della Polizia Raffaele Grassi. Centinaia le persone che hanno partecipato per dare l’ultimo saluto al 59enne brigadiere, sposato e padre di due figlie, che era al suo ultimo giorno di lavoro e che tra pochi giorni sarebbe andatio in pensione.

La bara, portata a spalla da otto carabinieri, è stata accompagnata nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa avvolta da una bandiera tricolore ed è stata salutata da lunghi applausi sia all’arrivo che a conclusione dei funerali. Ad officiare la funzione religiosa l’ordinario militare monsignor Gian Franco Saba. All’esterno un maxischermo per consentire alle tante persone presenti di potere assistere alla cerimonia.

“Siamo qui per ringraziare il Signore perchè ancora, in un mondo lacerato da discordie e contese, ci sono uomini come Carlo che spendono la propria vita offrendosi, senza riserve. Lui ha dato la sua vita fino all’ultimo” ha detto monsignor Saba nel corso dell’omelia.

– Foto screenshot video Quirinale –

(ITALPRESS)