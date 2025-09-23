A New York manifestazione pro Palestina nei pressi dell’Onu

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Una manifestazione a sostegno della Palestina si è svolta all'esterno del quartier generale dell'Onu, dove era in corso di svolgimento l'assemblea generale. Centinaia di persone si sono radunate nei pressi del palazzo di vetro per chiedere la liberazione degli ostaggi ancora detenuti e che Israele lasci Gaza per potere arrivare alla pace. xp6/ads/azn