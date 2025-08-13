A Mondello via al restyling del pontile adiacente alla Guardia Costiera

PALERMO (ITALPRESS) – Avviato a Mondello, nota località balneare di Palermo, il percorso che porterà al ripristino e alla riqualificazione del pontile adiacente agli uffici della Guardia Costiera.

L’intervento prevede la pavimentazione dell’area e il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione, restituendo così decoro e funzionalità a una struttura attesa da anni dalla comunità. Il sopralluogo odierno, a cui hanno preso parte l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, il presidente del GAC – Gruppo di Azione Costiera, Pietro Puccio, cittadini e soci della Cooperativa dei Pescatori, segna l’avvio concreto dell’iter operativo.

“Da troppo tempo questo intervento era atteso – ha dichiarato l’assessore Tamajo – oggi mettiamo un punto fermo: i lavori partiranno in tempi rapidi, grazie a una sinergia tra istituzioni, operatori del mare e cittadini. Restituiremo alla borgata un’infrastruttura sicura, funzionale e bella, valorizzando l’identità e le potenzialità del territorio”.

L’obiettivo è quello di avviare e concludere l’opera nel più breve tempo possibile, migliorando così fruibilità e immagine della borgata marinara, è stato sottolineato nel corso del sopralluogo.

