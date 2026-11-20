MILANO (ITALPRESS) – L’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche e la crescente necessità di assistenza alle persone fragili rendono sempre più necessario rafforzare il collegamento tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali. Una presa in carico integrata, capace di mettere al centro i bisogni della persona e garantire continuità assistenziale tra ospedale, territorio, domicilio e strutture residenziali, rappresenta una delle principali sfide per il futuro del sistema di welfare. Questo il tema al centro del convegno ‘Integrazione dei servizi alle persone: connessione sanitario e sociosanitario’, organizzato dell’associazione Ippocrate all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia, in cui sono intervenuti gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile), Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale). Nel corso del convegno sono intervenuti anche Silvano Casazza (dg Ats Milano), Maurizio Niutta (dg Asp Pavia), Antonio Sebastiano (direttore osservatorio Rsa Liuc Business School), Barbara Mangiacavalli (direttore sociosanitario Asst Nord Milano) e Laura Bergamin (direttore distretto castanese Asst Ovest Milanese).

“Il futuro del welfare lombardo – ha detto l’assessore La Russa – si costruisce nella programmazione e nella capacità di dare una prospettiva alle trasformazioni della società. Ogni decisione che riguarda la cura contiene un’idea di comunità: esprime il valore attribuito alla dignità della persona e la responsabilità pubblica verso chi attraversa una condizione di fragilità. Il welfare riguarda la fiducia tra cittadini e istituzioni, la coesione dei territori e la possibilità, per ogni famiglia, di affrontare il domani senza sentirsi sola. L’obiettivo è un welfare capace di accompagnare la vita per un investimento nella tenuta dell’intera comunità”.

“La longevità rappresenta una delle più grandi conquiste della nostra società – ha spiegato l’assessore Lucchini – ma ci pone anche di fronte a nuove sfide. La prevenzione assume un ruolo fondamentale: non basta vivere più a lungo, dobbiamo creare le condizioni per vivere meglio, preservando il più possibile salute, autonomia e relazioni. Un impegno che Regione Lombardia porta avanti anche attraverso i Centri per la Famiglia, luoghi nei quali il dialogo tra professionisti e servizi permette di intercettare precocemente i bisogni, prevenire le fragilità e accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita”.

– foto ufficio stampa Regione Lombardia –

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