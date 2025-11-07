METZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego si è arreso in semifinale del “Moselle Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi totale pari a 596.035 euro che si sta disputando sul veloce indoor dell’Arenes di Metz, in Francia. Il tennista piemontese, numero 42 del mondo, ha ceduto di fronte al britannico Cameron Norrie, 27 del ranking internazionale e settima testa di serie del seeding, con lo score di 4-6 6-2 6-4.

-Foto IPA Agency-

