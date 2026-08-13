Basilicata, Latronico “Tutelare la salute e la sicurezza nel lavoro”

POTENZA (ITALPRESS) – “La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una componente fondamentale della prevenzione collettiva, rientrando a pieno titolo nei Livelli Essenziali di Assistenza che il Servizio Sanitario è chiamato a garantire. La sicurezza sul lavoro è un’attività di sanità pubblica che richiede sorveglianza dei rischi, prevenzione, controllo, formazione e promozione di una diffusa cultura della sicurezza”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo a Lauria durante la prima tappa dell’evento “Sulla Strada dei Minatori. Tra Passato e Futuro”, promosso dalla Fillea Cgil in occasione delle celebrazioni legate alla strage di Marcinelle.

Nel corso del suo intervento, l’esponente della giunta regionale ha tracciato il bilancio delle azioni messe in campo: “In questi ultimi anni abbiamo progressivamente rafforzato il sistema regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza. Nel 2025 è stato ricostituito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza con il suo ufficio operativo, che mette intorno allo stesso tavolo la Regione Basilicata, le Aziende Sanitarie di Potenza e di Matera, l’Inail, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e i Vigili del Fuoco. Un percorso che prosegue anche nel 2026 attraverso il confronto operativo sui programmi dedicati e il consolidamento della ‘Strategia Rischio Zero’, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e riduzione degli infortuni sul lavoro”.

Dall’analisi della sicurezza, l’assessore ha poi allargato lo sguardo alle prospettive economiche e sociali della regione, lanciando un messaggio di forte fiducia nel futuro del territorio. “Dobbiamo dire no alla retorica del declino. I problemi ci sono in Basilicata così come nel Mezzogiorno e in Italia – ha sottolineato con forza Latronico – ma la nostra risposta deve essere una sfida di responsabilità. Il nostro compito è potenziare il sistema produttivo. Le imprese del territorio sono una vera ricchezza e su di esse dobbiamo costruire un lavoro buono e sicuro. I nostri giovani devono essere visti come una risorsa fondamentale, senza abbandonarci a derive pessimistiche. Per i ragazzi abbiamo il dovere di costruire ponti, creando qui le condizioni necessarie affinché possano restare o tornare a portare le loro competenze”.

Un passaggio chiave del discorso ha riguardato la necessità di una forte riconversione industriale e strategica per la Basilicata. “I processi globali degli ultimi anni – ha spiegato l’assessore – hanno purtroppo destrutturato alcuni settori chiave per la nostra regione. Ora è il momento di ricentrare il sistema produttivo sulle nostre grandi risorse energetiche. In questo contesto, l’acqua deve diventare un valore strategico, serve un vero e proprio piano industriale sull’acqua che crei un ciclo virtuoso di investimenti, generando nuove occasioni di sviluppo e di occupazione”.

Infine, l’assessore ha delineato la visione della Basilicata come hub della sanità e del benessere a livello internazionale. “Questa terra, oltre alla sua straordinaria bellezza turistica, ha tutte le caratteristiche per diventare una regione di riferimento europeo come ‘terra della cura’ e polo di attrattività sanitaria. Dobbiamo stringere un’alleanza per il welfare assistenziale, supportata da un piano di lavoro concreto”, ha concluso Latronico.

-Foto Regione Basilicata-

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