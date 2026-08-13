Eurovision, l’edizione 2027 si svolgerà a Burgas in Bulgaria

SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – La 71^ edizione dell’Eurovision Song Contest si terrà a Burgas, città costiera della Bulgaria, che ha battuto la concorrenza della capitale Sofia. Le due semifinali all’Arena Burgas si svolgeranno l’11 e 13 maggio, la finale il 15. Sarà la prima volta che il concorso si svolgerà in Bulgaria, patria di Dara, vincitrice della passata edizione.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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